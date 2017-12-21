النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.الخميس ، 21-12-2017 - 11:32:00



طرابلس‏ 21 ديسمبر 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للارصاد الجوية .

تحذير : ريح قوي إلى قوي جدا ( عاصفة ) يكون بحري إلى شرش على الساحل
من زوارة حتى سرت ويكون باش إلى غربي على الساحل من الخليج إلى الجبل
الاخضر سرعته ما بين ( 25 - 40) عقدة مع ارتفاع الموج ما بين ( 00ر3 -
00ر7 ) متر .

- الساحل الغربي الممتد من رأس اجدير إلى سرت :السماء مغيمة كليا بالسحب مع سقوط أمطار مصحوبة بزوابع رعدية احيانا
والريح بحري إلى شرش ويكون نهار اليوم باش على ساحل مصراتة وسرت سرعته
مابين (20 - 40) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (00ر3-00ر7) متر
والبحر مضطرب إلى عالي ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين ( 17 - 19)
درجة مئوية والرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة .

-الساحل من الخليج إلى طبرق :
السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة والريح شلوق
يتحول تدريجيا إلى باش سرعته مابين (15 - 25) عقدة وارتفاع الموج يتراوح
ما بين (25ر1- 00ر3) متر والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون شديد
الاضطراب يوم الغد على الخليج وبنغازي ودرجة حرارة سطح البحر ( 16-19)
درجة مئوية والرؤيـة جيدة إلى متوسطة .
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