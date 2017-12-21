ترامب يهدد بوقف المساعدات المالية للدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بالأمم المتحدة المتعلق بالقدس .





واشنطن 21 ديسمبر 2017 ( وال ) - هدد الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب

" بوقف المساعدات المالية للدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بالأمم

المتحدة يدعو إلى سحب قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان

الاسرائيلي .

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض " إنهم يأخذون مئات الملايين من

الدولارات وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا ، حسنا، سنراقب هذا

التصويت ، دعوهم يصوتوا ضدنا ، سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك .

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة جلسة طارئة

نادرة يوم الخميس بناء على طلب دول عربية وإسلامية للتصويت على مشروع

القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده في مجلس

الأمن المؤلف من 15 عضوا يوم الاثنين.

وصوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون بالمجلس بتأييد مشروع القرار الذي

قدمته مصر والذي لم يذكر واشنطن ولا ترامب بالاسم لكنه أبدى الأسف الشديد

إزاء القرارات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس .

وتظهر أرقام من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن في عام 2016

قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية قيمتها نحو 13 مليار

دولار لدول في أفريقيا جنوب الصحراء و1.6 مليار دولار لدول في شرق آسيا

ومنطقة الأوقيانوس .

وأشارت الأرقام إلى أن واشنطن قدمت نحو 13 مليار دولار لدول في الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا و6.7 مليار دولار لدول في جنوب ووسط آسيا.

ورفض ميروسلاف لايتشاك رئيس الجمعية العامة التعليق على تصريحات ترامب

لكنه قال " من حق ومسؤولية الدول الأعضاء التعبير عن آرائها " .