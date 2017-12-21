استقرار اسعار النفط بفعل تراجع مخزونات الخام في أمريكا.





سنغافورة 21 ديسمبر 2017 (وال) - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة

بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن الإنتاج الأمريكي يقترب

سريعا من عشرة ملايين برميل يوميا ، وهو مستوى لا تتخطاه إلا السعودية

وروسيا ، حال دون تحقيق مكاسب.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12ر58 دولار

للبرميل ، مستقرة بذلك دون تغير يذكر عن سعر التسوية السابق.

واستقرت كذلك عقود خام القياس العالمي برنت الذي سجل 56ر64 دولار

للبرميل.

لكن الخامين القياسيين زادا نحو واحد بالمئة في الجلسات السابقة بفضل

بيانات تظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية 5ر6 مليون برميل على مدى

الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر إلى 436 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ

أكتوبر 2015.

في المقابل أُعلن عن زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام الأمريكي في

حين تشير زيادة في مخزونات البنزين إلى تباطؤ في الطلب.



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