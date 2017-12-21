رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير البريطاني بمناسبة انتهاء مهام عمله في ليبيا .





طرابلس 21 ديسمبر 2017 (وال) - أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج صباح ألأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس السفير

سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا بيتر ميليت وعدد من مسؤولي السفارة .

وتأتي زيارة السفير البريطاني الذي انتهت مدة عمله في ليبيا لتوديع

رئيس المجلس الرئاسي وبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية والعلاقة

الثنائية بين البلدين .

ورحب السراج بالسفير ومرافقيه ، مشيدا بما بذله السيد ميليت من جهود

لتنمية العلاقات الليبية البريطانية ولدعمه والحكومة البريطانية لمشروع

الوفاق ولما أبداه والبعثة الدبلوماسية البريطانية من تعاون ودعم لحكومة

الوفاق الوطني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية رغم

صعوبة الظرف.

وأكد السراج إلى أنه يظل هناك الكثير من العمل المشترك مع بريطانيا ،

مؤكدا على العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبه أشاد سعادة السفير بما وجده طيلة عمله في ليبيا من دعم وتفهم

وما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في بلاده،

مجددا دعم الحكومة البريطانية لحكومة الوفاق الوطني والتزامها بالعمل على

إنجاح مسار التوافق ودعم خطة المبعوث الاممي الى ليبيا السيد غسان سلامة

لتحقيق الأمن والاستقرار .

وأبدى السيد ميليت استعداد بريطانيا لتقديم كل ما يطلب منها من مساعدة

في هذا الاطار .

وتناول اللقاء عدد من ملفات التعاون الأمني والاقتصادي .

(وال