الشرطة الاسترالية تعتقل سائق سيارة صدم عدد من المارة .





سدني 21 ديسمبر 2017 ( وال ) - اعتقلت الشرطة الاسترالية اليوم

الخميس سائق سيارة صدمت المارة عند تقاطع مزدحم في مدينة ملبورن بجنوب

البلاد مما أدى لإصابة زهاء 12 شخصا.

ولم تعلن الشرطة في ثاني أكبر المدن الاسترالية عن أي دافع محتمل

للواقعة التي تعيد للذاكرة حادثا مشابها قتل فيه أربعة أشخاص وأصيب أكثر

من 20 آخرين في نفس المدينة في يناير الماضي .

وقالت هيئة الإسعاف بولاية فكتوريا في بيان إنها تقيم حالة 12 شخصا في

الموقع ، وتم نقل اثنين إلى مستشفى أحدهما طفل صغير مصاب في رأسه.

وذكرت وسائل إعلام استرالية أن عدد المصابين يتراوح بين 5 و16 لكن

الشرطة لم تعلن بعد عدد المصابين .

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