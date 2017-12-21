زلزال شدته 5.الخميس ، 21-12-2017 - 11:10:00

2 يضرب بلدة قرب العاصمة الإيرانية طهران .

طهران 21 ديسمبر 2017 (وال)- ضرب زلزالا شدته 5.2 بلدة قرب العاصمة
الإيرانية طهران الأربعاء ولم ترد تقارير أولية عن وقوع ضحايا أو أضرار
كبيرة.
وقالت السلطات المحلية إن مركز الزلزال كان على بعد ثلاثة كيلومترات من
مدينة ملارد وسبعة كيلومترات من منطقة مشكين دشت على بعد 50 كيلومترا
غربي طهران.
وشعر سكان قزوين وقم وجيلان ومركزي بالزلزال حسبما أفادت وسائل إعلام
رسمية.
وكان زلزال شدته 7.3 قد ضرب الشهر الماضي القرى والبلدات في إقليم
كرمانشاه بغرب إيران في المنطقة الجبلية الحدودية مع العراق مما أدى إلى
مقتل 620 شخصا وإصابة الآلاف.
(وال)

الأكثر قراءة في وال

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ينظم حلقة نقاش حول برنامج الاصلاح الاقتصادي في ليبيا .
الأمين العام للأمم المتحدة يعين الدنماركية كاردل منسقة جديدة للبنان.
موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا