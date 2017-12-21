زلزال شدته 5.

2 يضرب بلدة قرب العاصمة الإيرانية طهران .



طهران 21 ديسمبر 2017 (وال)- ضرب زلزالا شدته 5.2 بلدة قرب العاصمة

الإيرانية طهران الأربعاء ولم ترد تقارير أولية عن وقوع ضحايا أو أضرار

كبيرة.

وقالت السلطات المحلية إن مركز الزلزال كان على بعد ثلاثة كيلومترات من

مدينة ملارد وسبعة كيلومترات من منطقة مشكين دشت على بعد 50 كيلومترا

غربي طهران.

وشعر سكان قزوين وقم وجيلان ومركزي بالزلزال حسبما أفادت وسائل إعلام

رسمية.

وكان زلزال شدته 7.3 قد ضرب الشهر الماضي القرى والبلدات في إقليم

كرمانشاه بغرب إيران في المنطقة الجبلية الحدودية مع العراق مما أدى إلى

مقتل 620 شخصا وإصابة الآلاف.

(وال)