الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 21 ديسمبر 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة

عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.



ملخص عام : مازالت التقلبات الجوية مستمرة مصحوبة بسقوط امطار غزيرة

تصحبها خلايا من السحب الرعدية ، ورياح نشطة إلى قوية احيانا على مناطق

شمال غرب ليبيا .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : سقوط امطار متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة احيانا على بعض المناطق

تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد ومن المتوقع تكون الضباب على

بعض المرتفعات الجبلية والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة ‘لى نشطة

السرعة وتكون قوية احيانا حيث تصل سرعتها من (60) إلى (80 ) كلم في

الساعة ، وجريان بعض الاودية المحلية ، وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (12-17) درجة مئوية ولا تتجاوز (9)

درجة مئوية على المرتفعات الجبلية وتتوقع بداية من مساء الغد أن ثقل

غزارة سقوط الامطار على أغلب المناطق .

بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تثكاثر احيانا على اغلب المناطق مع فرصة

لسقوط أمطار متفرقة يوم الغد على الخليج والجبل الاخضر وتشمل يوم السبت

باقي المناطق ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة

السرعة احيانا على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم

مابين (14-19) درجة مئوية .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر مع سقوط أمطار متفرقة

على الحمادة وغدامس وبعض مناطق الجفرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن

المتوقع جريان بعض الاودية المحلية ، والريــاح شمالية غربية معتدلة

السرعة ، ودرجــات الحــرارة القصوى تتــراوح مابين (13 -17) درجة مئوية

ولا تتجاوز ( 10 ) درجة مئوية على غدامس.



الكفرة - تازربو - السرير :

السمـاء قليلة السحب ، والريـاح إلى جنوبية شرقية إلى متغيرة

الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية ،

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (27-29) درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا

يوم الغد .

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