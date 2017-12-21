حكومة الوفاق الوطني تعقد اجتماعها التاسع العادي .





طرابلس 21 ديسمبر 2017 (وال)- عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني،

اجتماعه التاسع العادي لسنة 2017 الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء برئاسة

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج وحضور أعضاء

المجلس الرئاسي السادة أحمد معيتيق ، وعبد السلام كاجمان و أحمد حمزة.

وفي مستهل الاجتماع قرأ الحضور فاتحة الكتاب ترحما على فقيد الوطن عميد

بلدية مصراتة الشهيد محمد مفتاح اشتيوي .

وأطلع السراج خلال الاجتماع أعضاء الحكومة على نتائج جولته الخارجية

الأخيرة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما تحدث مطالبا السادة الوزراء

بتقارير مفصلة عن ما تم انجازه خلال هذا العام ، حاثا على مضاعفة الجهد

لحل المختنقات التي تواجه المرافق العامة في جميع أنحاء ليبيا دون

استثناء ، وأن تكون الأولوية المطلقة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية

.

وتطرق السراج إلى مستجدات الوضع السياسي داعيا إلى العمل على تهيئة

الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العام المقبل طالبا من الوزارات كل

فيما يخصه المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي .

وناقش مجلس الوزراء المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الأعمال وتشمل

قطاعات التعليم والمواصلات والطاقة والحكم المحلي والعمل والتأهيل

والشؤون الاجتماعية وقضية المهجرين والنازحين ، حيث تم اعتماد عدد من

المذكرات المرفوعة من السادة الوزراء ، بشأن الدراسة والترسية لعدد من

المشاريع الخدمية ، وسبل حل المختنقات في مرافق للبلديات في مختلف أنحاء

البلاد، كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة .

(وال