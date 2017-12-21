الفرصة لازالت مهيأة لسقوط مزيد من الأمطار الغزيرة اليوم الخميس
على مدن الشمال الغربي .
الخميس ، 21- 12- 2017 - 09:18:00
طرابلس 21 ديسمبر 2017 ( وال ) - نبه المركز الوطني للارصاد الجوية
، المواطنين بمناطق الحمادة - بني وليد - سرت - ومناطق الجبل الغربي بأخد
الحيطة والحذر من تجمع مياه الامطار في المناطق المنخفضة وجريان الادوية
المحلية .
وقال المركز إن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط مزيد من الأمطار الغزيرة
اليوم الخميس على مدن الشمال الغربي من رأس اجدير وحتى مصراته والدواخل .
وقال مدير ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية
المهندس " محمد الشامس " لوكالة الانباء الليبية أن مدن الشمال الغربي
ستشهد اليوم وغد الجمعة أمطار غزيرة ستكون مصحوبة بسحب رعدية ورياح قوية
تتراوح ما بين (60) (80) كلم في الساعة .
...( وال ) ...