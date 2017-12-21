الفرصة لازالت مهيأة لسقوط مزيد من الأمطار الغزيرة اليوم الخميس على مدن الشمال الغربي .





طرابلس 21 ديسمبر 2017 ( وال ) - نبه المركز الوطني للارصاد الجوية

، المواطنين بمناطق الحمادة - بني وليد - سرت - ومناطق الجبل الغربي بأخد

الحيطة والحذر من تجمع مياه الامطار في المناطق المنخفضة وجريان الادوية

المحلية .

وقال المركز إن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط مزيد من الأمطار الغزيرة

اليوم الخميس على مدن الشمال الغربي من رأس اجدير وحتى مصراته والدواخل .

وقال مدير ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية

المهندس " محمد الشامس " لوكالة الانباء الليبية أن مدن الشمال الغربي

ستشهد اليوم وغد الجمعة أمطار غزيرة ستكون مصحوبة بسحب رعدية ورياح قوية

تتراوح ما بين (60) (80) كلم في الساعة .

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