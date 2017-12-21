30 ألف مهاجر بمراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .





طرابلس 21 ديسمبر 2017 ( وال )- قال " ميلاد الساعدي " المستشار

الاعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة طرابلس، إن أعداد

المهاجرين في ليبيا أكثر من 700 ألف مهاجر ، 30 ألف فقط داخل مراكز

الايواء التابعة للجهاز" .

وأوضح الساعدي في تصريح له " أن المهاجرين الذين تم ترحيلهم خلال هذا

العام حوالي 13 ألف مهاجر من مختلف الجنسيات بالتعاون مع منظمة الهجرة

الدولية".

وأشار إلى أن "أغلب الدول العربية والافريقية متعاونة مع الجهاز بشأن

ترحيل مواطنيه .

وأضاف المسؤول الليبي "دولة المغرب بدأت مؤخرا بالتعاون مع الجهاز عن

طريق وفد رسمي من الرباط وسيتم إعادة 265 مهاجر مغربي إلى بلدهم خلال

نهاية الاسبوع .

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