"الصيد" يعلن عن خطة لإدارته ستبدأ العام القادم .





طرابلس 21 ديسمبر 2017 (وال )- أعلن مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة

الصحة السيد "أيمن الصيد" عن خطة لإدارته ستبدأ العام القادم ، تتعلق

بتنظيم عمل سيارات الإسعاف بالقطاع الخاص.

وقال "الصيد" خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الصحة

المفوض رقم (429) لسنة 2017 ؛ المعنية بدراسة ووضع مقترح تنظيمي لعمل

سيارات الإسعاف، إن هذه الخطة جاءت "من أجل عودة الأمور إلى نصابها".

وأضاف لابد من وضع آلية قانونية لتنظيم عمل سيارات الإسعاف والتواصل

مع كل الجهات الرقابية والقضائية بالخصوص ، مشددا على ضرورة أن يكون

التنافس "شريفاً" بين شركات خدمات الإسعاف الخاصة.

ودعا مدير إدارة القطاع الخاص إلى تظافر الجهود وتكامل الأدوار بين

جهاز الإسعاف وشركات الإسعاف الخاصة.

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