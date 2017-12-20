مجمع اللغة العربية وكلية الدعوة الاسلامية ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.



طرابلس 20 ديسمبر 2017 ( وال )- نظم مجمع اللغة العربية وكلية الدعوة

الاسلامية اليوم الاربعاء احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام .

وألقيت خلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر جمعية الدعوة الاسلامية العالمية

العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية احياء اليوم العالمي للغة العربية

وان تكون محل احتفاء العالم وتقديره فهي حاملة لمعاني القرآن الكريم

ووعاء للسنة الشريفة والتراث الاسلامي النفيس .

ودعت الكلمات الى ضرورة الاهتمام باللغة العربية وترسيخها باعتبارها

وعاء الفكر والثقافة العربية والحاضنة للتراث والثقافة والهوية وهي لغة

الحضارة الاسلامية وحلقة الوصل المتينة في صنع الحضارة العالمية

المعاصرة.

وتخلل الاحتفالية عرض وثائقي عن انشطة كلية الدعوة الاسلامية ومجمع اللغة

العربية .

كما تم على هامش الاحتفالية تكريم كل من الاستاذ العلامة الدكتور على

مصطفى المصراتي والاستاذ الاديب هاشم المهدي الشريف باعتبارهم علمين من

اعلام الفكر والثقافة في ليبيا وكذلك تكريم الطلبة الذين تحصلوا على

شهادة الماجستير والدكتوراء من قسم اللغة العربية بكلية الدعوة

الاسلامية.

هذا وحضر الاحتفالية رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الاسلامية

العالمية "صالح الفاخري" وعميد كلية الدعوة الاسلامية " عبد الحميد

الهرامة " ورئيس مجمع اللغة العربية " عمار جحيدر" ومدراء الادارات

والمكاتب والاقسام وعدد من الطلاب الدارسين بالكلية من الجنسيات المختلفة

واعضاء هيئات التدريس واساتذة اللغة العربية.

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