مشروع الأمم المتحدة الانمائي جلسة تحاورية .





صبراته 20 ديسمبر 2017 (وال) - أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية ببيوت

شباب صبراتة جلسة تحاورية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإشراف فريق

الشراكة لبلدية صبراتة .

وقدمت خلال الجلسة قائمة أولويات المشاريع المقدمة لإعادة تأهيل بلدية

صبراتة بمعايير فنية لتحديد الاحتياجات الضرورية لمشروع تعزيز القدرات

المحلية من أجل التعافي والتي استهدفت بلدية صبراتة من ضمن البرنامج

المقدم من مبادرة التغيير السلمي بليبيا .

ويهدف المشروع إلى أنشاء مشاريع لدعم التعليم والصحة و الأمن وخلق فرص

عمل لشريحة الشباب وتقديم أفضل الخدمات للمواطن لوضع الخطوط الصحيحة

لطريق النجاح والاستجابة لتطلعات و أولويات المواطنين داخل البلدية .

(وال)