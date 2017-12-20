عدد من اعضاء المجلس البلدي اوجلة يتفقدون بعض المرافق الخدمية بالبلدية .الأربعاء ، 20-12-2017 - 12:41:00



اوجلة 20 ديسمبر 2017 (وال)- قام أعضاء من المجلس البلدي أوجلة ووفد
الهيئة العامة للبيئة ومندوبي شركة خدمات النظافة وشركة الصرف الصحي
بالبلدية بزيارة ميدانية الى بعض مكبات مخلفات القمامة بالمدينة.
وجاءت الزيارة بعد الإجتماع الذي عقد الأحد، لغرض جمع معلومات كافية عن
أضرار ملوثات القمامة والمحروقات الناتجة عنها، وأخذ بعض التحاليل
البيئية لهذه المواقع لإقامة قاعدة بيانات متكاملة، بالأضرار والملوثات
ومعالجتها.
من جهتها قامت منظمة الرّكب الليبية لحماية البيئة وحقوق الإنسان بتقديم
تحاليل ومستندات للوفد تشمل تحاليل المياه والمناخ الجوي والتربة مع
توضيح مدى آثراها السلبية على المواطنين بمدينة أوجلة.
(وال)

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