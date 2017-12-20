الامم المتحدة توجه رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين .





طرابلس 20 ديسمبر 2017 (وال)- وجهت الأمم المتحدة رسالة الى المجتمع

الدولي بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين أكدت فيها ان اليوم الدولي

للمهاجرين هو مناسبة نعترف فيها بالإسهامات التي يقدمها 285 مليون مهاجر

في العالم ونحتفل بحيويتهم .

وأشارت الامم المتحدة في الرسالة الى ان الدلائل بشكل ساحق تؤكد أن

المهاجرين يخلقون منافع اقتصادية واجتماعية وثقافية داخل المجتمعات في كل

مكان. ومع ذلك فإن مشاعر العداء تجاههم ما فتئت مع الأسف تزداد في أرجاء

العالم. ولذلك فإن التضامن مع المهاجرين أصبح أمرا ملحا أكثر من ذي قبل .

وأوضحت ان ظاهرة الهجرة حاضرة دائما. فمنذ الأزمنة السحيقة، كان الناس

يتنقلون بحثا عن فرص جديدة وحياة أفضل ، وسوف تظل الهجرة قائمة بسبب تغير

المناخ والعوامل الديمغرافية وعدم الاستقرار وتفاقم مظاهر التفاوت واتساع

تطلعات الناس إلى حياة أفضل، وكذلك بسبب الحاجة إلى سد النقص الذي يعتور

أسواق العمل.

ودعت الامم المتحدة إلى تعاون دولي فعال في إدارة مسائل الهجرة لكفالة

توزيع منافع الهجرة على أوسع نطاق ولحماية حقوق الإنسان المفروضة لكل من

يعنيهم الأمر حماية مناسبة، كما سلمت بذلك خطة التنمية المستدامة لعام

2030.

وقالت الامم المتحدة في رسالتها " في العام الماضي التزم قادة العالم

باعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام

2018. فلنلتزم ونحن نتطلع إلى ذلك بالعمل على أن تعود الهجرة بالنفع على

الجميع ".

(وال)