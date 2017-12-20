مقتل 19 مدنياً في قصف جوي على بلدة بمحافظة ادلب السورية .





دمشق 20 ديسمبر 2017 ( وال ) - قتل 19 مدنياً بينهم سبعة أطفال

منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء جراء قصف جوي "يرجح أنه روسي" استهدف بلدة

في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا حسبما ما افاد المرصد السوري لحقوق

الانسان.

ورجح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن "طائرات حربية روسية

استهدفت منازل عدة متلاصقة في بلدة معرشورين"، التي تسيطر عليها فصائل

اسلامية بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

ووثق المرصد السوري مقتل 19 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، كما من

ضمنهم 13 فرداً من عائلة واحدة.

وأسفر القصف أيضاً عن اصابة أكثر من 25 شخصاً بجروح، وفق المرصد الذي

أضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالات خطرة.

وافاد عبد الرحمن أن القصف الجوي مستمر صباح الاربعاء على مناطق في

ريف ادلب الجنوبي.

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