وكيل وزارة الخارجية يجتمع مع رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي إلى ليبيا.

طرابلس 17 نوفمبر 2017 ( وال ) ـ اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني " لطفي المغربي " الخميس في طرابلس مع رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي ، وسفير هولندا ، ومساعدة السفير الايطالي لدى ليبيا .

وأوضح الوكيل أن الاجتماع تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا والاتحاد الاوروبي خاصة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا والاتحاد الاوروبي ، بالاضافة الى التعاون في مجال تدريب خفر السواحل سواء على مستوى الاتحاد أو الدول .

من جهتها عبرت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا " بيتينا موشايت "عن سعادتها بتواجدها بصفة شبه مستمرة في ليبيا وتواصلها مع المسؤولين للتباحث حول التعاون الثنائي بين ليبيا والاتحاد الاوروبي خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي وغيرها من المواضيع.

وجددت " موشايت ا" لتأكيد على استمرار دعم الاتحاد لمسيرة الاتفاق السياسي الذي يفضي الى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا .

ومن جانبه جدد سفير هولندا التأكيد على تواصل التعاون بين ليبيا والاتحاد الاوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومساعدة ليبيا في مكافحتها ،مشيرا الى ان تواجد عدد من سفراء الدول الاوروبية وغيرها في طرابلس يجسد عمليا هذا التعاون .

..(وال)..





