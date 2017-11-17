الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية تشارك في أعمال الندوة العالمية بالحمامات



طرابلس 17 نوفمبر 2017 ( وال ) - شاركت الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في أعمال الندوة العالمية الخامسة عشر لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات المعروفة بأسم " wtisi " والتي استضافتها مدينة الحمامات بتونس في الفترة من 14 وإلى 16 نوفمبر الجاري .

وكان للوفد الليبي الذي شارك في أعمال هذه الندوة دور فاعل في إثراء المواضيع المطروحة للنقاش ، اضافة إلى إجراء لقاءات وحوارات مع رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الندوة ، والتي تركزت في مجملها على أهمية الاتصالات وتقنية المعلومات في التطوير والتعاون بشكل عام .



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