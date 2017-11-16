رئيس المجلس الرئاسي يعرب عن أسفه وانزعاجه من تصريحات بعض المسؤولين التى تثير اللغط والجدل وتؤثر سلبا على الوضع العام .

طرابلس 16 نوفمبر 2017 ( وال ) - صرح مصدر من المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لوكالة الأنباء الليبية - أن رئيس المجلس " فائز السراج " أدلى اليوم الخميس بتصريح حول ما صدر عن مسؤولين بالدولة من تصريحات لوسائل الاعلام اثارت الكثير من البلبلة هذا نصه :

( يعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن أسفه لما تابعه في الآونة الأخيرة من إدلاء عدد من المسؤولين في مؤسسات الدولة السيادية بتصريحات تثير اللغط والجدل ، و تؤثر سلباً على الوضع العام في البلاد ، وتُستغل من قبل المضاربين ، ليزداد جشعهم واستغلال الوضع للقيام بأعمال تزيد من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والخدمية وبما يتسبب في زيادة معاناة المواطنين .

إن الإتهامات المتبادلة والتلاسن عبر وسائل الإعلام لا يخدم القضايا التي يثيرها هؤلاء المسؤولين ، بل يضر بالصالح العام ، فمثل هذه القضايا تبحث من خلال الاجتماعات المباشرة والحوار المسؤول المتزن البناء بعيدا عن الإثارة الإعلامية .

إنني أدعو للتهدئة ، والتنسيق ، وان تتحد الجهود ليعمل الجميع معا وصولاً إلى رؤية مشتركة لحل الأزمات التي تمر بها البلاد والحفاظ على المال العام ، وان تكون المؤسسات السيادية صمام أمان يطمئن المواطن لإجراءاتها وليس مبعثا للشكوك والإحباط ) .



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