مديريتي أمن سهل الجفارة وجنزور تستلم عددا من سيارات الشرطة .

طرابلس 16 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلن مصدر مسؤول بالمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ان مديريتي أمن سهل الجفارة وجنزور استلمت عددا من سيارات الشرطة كجزء من الدعم المقدم لها من حكومة الوفاق الوطني وفق خطة امنية للمساعدة على ضبط القانون داخل المنطقة.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الليبية - أن مراسم التسليم والاستلام والتي اقيمت بمقر وزارة الداخلية بطرابلس حضرها كل من وكيل وزارة الداخلية العقيد ” عبد السلام عاشور ” ومدير مديرية امن جنزور ومندوب عن مديرية امن سهل جفارة .





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