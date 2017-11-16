غسان سلامة يقدم احاطته حول ليبيا الى مجلس الامن .

نيويورك 16 نوفمبر 2017 (وال)-قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس احاطة الى جلسة مجلس الامن حول ليبيا دعا خلالها الى رفع التجميد على اموال ليبيا في الخارج لرفع المعاناة على الشغب الليبي ،مشيرا الى ان الامم المتحدة تعمل جاهدة على مساعدة الليبيين الى الوصول الى توافق في العملية السياسية .

وتعهد سلامة في احاطته بأنه سيبذل كل ما يستطيع من أجل حل الأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر بين كل الاطراف ، مشيرا الى ان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تجري في الوقت الحالي استعداداتها لعقد الملتقى الوطني في فبراير2018 .

وأشار سلامة الى أن الملتقى الوطني ينبغي أن يكون شاملا، مؤكدا أن الليبيين يستحقون مؤسسات وطنية مجمع عليها.

وجدد سلامة التاكيد على أهمية الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات سواء تم تعديله أم لم يتم، لأنه يمثل إطارا للمرحلة الانتقالية.

وتساءل سلامة ليبيا التي كانت إحدى الدول المانحة في إفريقيا، يحتاج ربع سكانها حاليا إلى معونات إنسانية، ولاسيما في قطاع الصحة.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة مواجهة شاملة لتحديات ملف المهاجرين في ليبيا .

وحول الاموال الليبية المجمدة في الخارج قال "يجب إعادة النظر في أموال ليبيا المجمد ة في الخارج حتى لا تفقدها الأجيال القادمة تجميد الأصول شيء وإساءة ادارتها شيء آخر، علينا أن ننظر في كيفية إدارة استثمارات وثروات ليبيا الموجودة بالخارج، حتى لا تتآكل في صمت وتضيع على الأجيال المقبلة".

(وال)



