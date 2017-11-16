سيالة يستقبل سلامة في نيويورك .

نيويورك 16 نوفمبر 2017 (وال)- استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في نيويورك اليوم الخميس غسان سلامة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تم خلال اللقاء الذي تم بمقر الامم المتحدة بنيويورك بحث آخر تطورات الاوضاع في ليبيا ومستجداتها .

واكد السيد الوزير ان التعاون الفعال بين ليبيا والامم المتحدة تجاه تحديات الازمة الليبية يسهم في التسريع بايجاد الحلول المناسبة لهذه الازمة والحفاظ على الموارد الوطنية .

وجدد سيالة التزام ليبيا بالعمل مع الامم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم جهود الامم المتحدة للوصول الى الوفاق والسلام في ليبيا وبما يحقق الاستقرار والامن للشعب الليبي ويسهم في قيام دولة المؤسسات والقانون .

كما استقبل السيد الوزير بمقر الامم المتحدة بنيويورك وزير الخارجية الايطالي انجلينو الفانو .

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