شركة هاتف ليبيا: رجوع حركة الاتصالات للمنطقة الجنوبية.

طرابلس 16 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلنت شركة هاتف ليبيا عن رجوع حركة الاتصالات للمنطقة الجنوبية عن طريق مسار النهر ( الشويرف - الحساونة - سبها).

واكدت مصادر مكتب الاعلام بالشركة لوكالة الانباء الليبية بانه تم اجراء عمليات الصيانة للمسار من قبل فريق التشغيل والصيانة بمنطقة اتصالات سبها.

وكانت الشركة قد نوهت أمس عن انقطاع كامل لكافة الاتصالات عن منطقة غات نتيجة عمل تخريبي تسبب بقطع كابل الألياف البصرية بمنطقة العوينات.

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