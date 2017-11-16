وزير الخارجية بحكومة الوفاق يصل نيويورك .الخميس ، 16-11-2017 - 19:29:00

وزير الخارجية بحكومة الوفاق يصل نيويورك .نيويورك 16 نوفمبر 2017 (وال) - وصل وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الخميس الى نيويورك لحضور جلسة مجلس الامن التي سيقدم خلالها مبعوث الامم المتحدة الخاص الى ليبيا غسان سلامة احاطته بشأن آخر التطورات في ليبيا وجهود الامم المتحدة في المصالحةوالتسوية السياسية .
وحسب المكتب اعلامي بوزارة الخارجية سيشارك السيد الوزير عقب الاجتماع في مؤتمر الامن والتنمية في افريقيا الذي سيعقد في واشنطن .
وتاتي مشاركة سيالة بدعوة من وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون .
(وال)

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