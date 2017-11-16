رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الاندونيسي

طرابلس 16 نوفمبر 2017 (وال)-أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سعادة سفير اندونيسيا السيد روضين أنوار بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة ليبيا.

ونقل سعادة السفير تحيات رئيس أندونسيا السيد جوكر ودودو مؤكدا على دعم حكومة بلاده الكامل لحكومة الوفاق الوطني، ولجهود السيد الرئيس لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعمه المستمر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي على عمق العلاقات بين ليبيا واندونيسيا وما يجمعهما من قواسم مشتركة، وأشاد بما بذله سعادة السفير روضين من جهود لتطوير تلك العلاقة على أكثر من صعيد.

وتحدث سعادة السفير عن ما حققه خلال عمله في ليبيا من تسهيل التواصل بين رجال الإعمال في ليبيا واندونيسيا، وجهوده لربط المنطقة الحرة بمصراته بمنطقة باتام في اندونيسيا، ومتابعته لتعاقدات شركة مدوكا للطاقة مع المؤسسة الوطنية للنفط، كما تطرق إلى ما وضعه من أسس للتعاون في المجال الطبي لتزويد المستشفيات الليبية بالكوادر المساعدة.

وحي السيد الرئيس جهود السفير الاندونيسي داعيا إلى مواصلة التواصل مع وزارة الصحة لتحدد بدورها احتياجات المستشفيات الليبية من الكوادر، مشيرا إلى أن السوق الليبي سوقا واعدة وستستقطب أهتماما كبيرا مع عودة الاستقرار قريبا بإذن الله.

وتمني السيد الرئيس التوفيق لسعادة السفير في مهامه القادمة وحمله تحياته للرئيس جوكو ودودو، في نهاية اللقاء قدم السيد الرئيس لسعادة السفير هدية رمزية تعبر عن الامتنان لما بذله سعادته من جهود لتوطيد العلاقات بين البلدين.

(وال)

