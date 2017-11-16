السراج يستقبل رئيس واعضاء المجلس البلدي حي الاندلس

طرابلس 16 نوفمبر 2017 (وال)- أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عضو مجلس النواب عن حي الأندلس السيد مصعب العابد يرافقه السادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب الصحة بالمنطقة.

واستمع السراج حلال اللقاء لما عرضه رئيس وأعضاء المجلس البلدي من إحتياجات ونواقص في مرافق مختلفة من بينها قطاع الصحة وحالة مستشفى الأمراض النفسية والتعليم والصرف الصحي وتفعيل خزانات لتغطي إمدادات المياه في حالة انقطاعها.

وقال رئيس المجلس إن صعوبة الظرف وقلة الموارد يجعله يهتم بتوجيه الإمكانيات المتاحة لحل المختنقات مع وضع أولوية لتنفيذ الضروري والأساسي بصفة عاجلة ودون إبطاء.

وقال إن البلديات تنال مخصصات مباشرة بينما ستحدد أوجه الإنفاق لحل مشكلات المرافق الأخرى من خلال وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وطالب بأن يضع المجلس البلدي تقديرات واقعية للتنفيذ.

وأضاف أن الأهتمام لا يقتصر على إيجاد الحلول للمشاكل الآنية في مداها القصير بل هناك مشاريع تحتاج إلى خطط متوسطة وطويلة المدى .

(وال)