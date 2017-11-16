ليبيا تحقق معدل في مؤشرات التنمية من حيث البنية التحتية والاستخدام في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

طرابلس 16 نوفمبر 2017 (وال) -حققت ليبيا معدل من حيث البنية التحتية والاستخدام في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك وفق التقرير النهائي الخاص بمؤشرات تنمية وتطور الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يشرف عليها الاتحاد الدولي للاتصالات .

وذكرت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية على موقعها الالكتروني أن ليبيا حققت في هذا التقرير معدل (4.11) نقطة بدلاً من (3.93) من حيث البنية التحتية والاستخدام وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل رئيس الهيئة ومهندسي إدارة التخطيط.

واضافت المصادر انه وفقا لهذه المؤشرات اصبحت ليبيا من ضمن البلدان المتوسطة وارتفع ترتيبها الى ( 115 ) من 180 دولة مشاركة في الندوة العالمية الخامسة عشرة لمؤشرات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويمثل مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مِحَكاً فعالاً يساعد البلدان في التنمية على رصد التقدم المحرز وتحديد الفجوات، لكي يتسنى تحقيق كل الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقوى دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية قد شاركت في فعاليات هذه الندوة التي عقدت بتونس مؤخرا والمعنية بمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات (WTISI) والتي تم خلالها إطلاق الرقم القياسي الموحد لعدد (193) دولة وكذلك عرض التحديث سنة 2017 الذي يضم مؤشرات التنمية في قطاع الاتصالات في كل الدول و ترتيبها العالمي.

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