شركة هاتف ليبيا : انقطاع كابل الألياف البصرية بمنطقة الخمس.

طرابلس 2017 نوفمبر 2017 (وال) - اعلنت شركة هاتف ليبيا عن قطع في كابل الألياف البصرية(NGBN) بمنطقة الخمس على بعد 5 كيلو متر شرق محطة الخمس في اتجاه مصراتة.

وافاد مدير مكتب الاعلام بالهيئة العامة للاتصالات والمعلومات - وكالة الانباء الليبية ان الانقطاع نتج عنه توقف كافة الاتصالات على المنطقة الشرقية والجنوبية ماعدا حركة اتصالات شركة المدار .

وأكد أن العمل جاري لإجراء الصيانة من قبل مهندسي وفنيي الشبكات بمنطقة اتصالات الخليج.

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