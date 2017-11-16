شركة هاتف ليبيا : انقطاع كابل الألياف البصرية بمنطقة الخمس.
الخميس ، 16- 11- 2017 - 12:00:00
طرابلس 2017 نوفمبر 2017 (وال) - اعلنت شركة هاتف ليبيا عن قطع في كابل الألياف البصرية(NGBN) بمنطقة الخمس على بعد 5 كيلو متر شرق محطة الخمس في اتجاه مصراتة.
وافاد مدير مكتب الاعلام بالهيئة العامة للاتصالات والمعلومات - وكالة الانباء الليبية ان الانقطاع نتج عنه توقف كافة الاتصالات على المنطقة الشرقية والجنوبية ماعدا حركة اتصالات شركة المدار .
وأكد أن العمل جاري لإجراء الصيانة من قبل مهندسي وفنيي الشبكات بمنطقة اتصالات الخليج.
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