ارتفاع اسواق النفط بعد النجاح في تقليص الفارق بين العرض والطلب .

سنغافورة 16 نوفمبر 2017 (وال) - ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مع تفوق أثر التوقعات بتمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج خلال اجتماع سيعقد نهاية هذا الشهر على أثر زيادة المخزونات وإنتاج الخام في الولايات المتحدة.

فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 62.06 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات مقارنة مع التسوية السابقة إلى 55.39 دولار للبرميل و ذلك بفضل الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج بهدف تقليص الفارق بين العرض والطلب ومن ثم رفع الأسعار.



(وال)