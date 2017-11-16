بكين ومانيلا تتفقان على تجنب استخدام القوة بشأن بحر الصين الجنوبي .الخميس ، 16-11-2017 - 11:34:00

مانيلا 16 نوفمبر 2017 (وال)- - ذكر بيان مشترك أصدرته الصين يوم الخميس في ختام زيارة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إلى الفلبين أن بكين ومانيلا اتفقتا على تجنب استخدام القوة في حل خلافاتهما بشأن بحر الصين الجنوبي.

يذكر ان النزاع بين الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي قديم لكن العلاقات تحسنت بشكل كبير منذ تولى رودريجو دوتيرتي رئاسة الفلبين.

وتطالب ماليزيا وتايوان وبروناي وفيتنام والفلبين بالسيادة على بعض أو كل بحر الصين الجنوبي وجزره وشعابه المرجانية.
(وال)

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