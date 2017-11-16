انتخابات نقابة موظفي الجامعة بطبرق .الخميس ، 16-11-2017 - 11:14:00

طبرق 16 نوفمبر 2017 (وال)- جرت بجامعة طبرق إنتخابات نقابة موظفي الجامعة للعام الجاري .

وأوضح عضو اللجنة المكلفة للأشراف علي الأنتخابات بأن عملية التصويت والأنتخاب جرت بطريقة المباشرة بحضور عدد من موظفي كليات و إدارة و مراكز و مكاتب الجامعة .
وتم في العملية الانتخابية اختيار : - 1- صبره علي الشريف "رئيسآ " . 2- ناصر زايد القاسي " نائب رئيس " . 3- عبد المجيد عبد الله " مقرر ". 4-عبد العزيز فرج " عضوآ " . 5- عيسى شرفاد " عضوآ " . 6- تهاني العمامي " عضوآ " (وال)

الأكثر قراءة في وال

وزير التعليم بحكومة الوفاق يشارك رفقة فريق من الخبراء في المؤتمر العام لليونسكو بباريس .
وزير التعليم يعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادات (الاعدادية – الثانوية – المعاهد المتوسطة) .
رئيس جامعة طرابلس يضع الرئاسي في صورة المشاكل التي تعيق سير عمل الجامعة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا