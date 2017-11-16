مفوضية الانتخابات تبدأ في تجهيز المراكز الانتخابية .





طرابلس 16 نوفمبر 2017 (وال) - بدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملية تجهيز المراكز الانتخابية باطلاق عملية تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب.



مصدر من المفوضية اوضح ان المفوضية العليا للانتخابات بدأت في تجهيز مكاتب الإدارة الانتخابية في كل من: طبرق، طرابلس، زليتن، بني وليد، الجبل1، سرت، مصراتة، وتركيب هذه اللوحات على المدارس المخصصة كمراكز للانتخاب .



وأوضحت المفوضية بأنها "قد استحدثت (219) مركز انتخاب، موزعة على عدد من الدوائر الانتخابية، وذلك لتقليل الازدحام في الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية. وبهذا يصبح العدد الإجمالي لمراكز الانتخاب (1888) مركزاً".

(وال)

