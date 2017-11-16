دول جوار ليبيا تدعو الى دعم الحوار للوصول الى حل شامل .





القاهرة 16 نوفكبر 2017 (وال) - دعت دول جوار ليبيا مصر وتونس والجزائر،

في بيان القاهرة امس الاربعاء الى عدم اللجوء للخيار العسكري في ليبيا،

والتمسك بدعم مسار الحل السياسي .

وطالبت الدول الثلاث من خلال وزراء خارجيتها الذين اجتمعوا في القاهرة

امس الاربعاء جميع الاطراف بابداء المرونة للتوصل إلى توافق.

واكد سامح شكري وزير الخارجية المصري إن بلاده وتونس والجزائر يطالبون

جميع الأطراف الليبية بـ"إبداء المرونة والسعي للتوصل للتوافقات المطلوبة

لإعلاء المصالح الوطنية الليبية فوق أي اعتبار آخر.

وجددت الدول الثلاث في البيان دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان

سلامة، والامتناع عن استخدام العنف أو التحريض.

ودعت دول الجوار الليبي إلى تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية،

وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا .

واتفق الوزراء على مواصلة التشاور، وعقد الاجتماع القادم في تونس.

(وال)