بلدية البيضاء تشهد اجتماعًا حول الأمن الغذائي والصحي .





البيضاء 16 نوفمبر 2017 (وال)- وضعت اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة

وتقييم الأمن الغذائي والصحي في بلدية البيضاء يوم الثلاثاء آلية للعمل

لحصر كل المحال التجارية ومتابعة الإجراءات الصحية والتجارية.

وعقدت اللجنة المشكلة من قبل بلدية البيضاء اجتماعًا بحضور وكيل ديوان

البلدية أيمن عبدربه ومنسق قطاع الثروة الحيوانية والبحرية ورئيس قسم

المختبرات والتحاليل في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيس وحدة التحقيق في مركز الحرس البلدي ومندوب عن

الشرطة الزراعية ونائب مدير مدرية أمن البيضاء ومدير فرع الهيأة العامة

للبيئة الجبل الأخضر ورئيس مكتب الإصحاح البيئي.

وناقشت اللجنة مرض "البروسيلا" كأول ملف يتم العمل عليه والتعريف به

ومدى تأثيره على الصحة الحيوانية ومدى تأثير المرض على الصحة البشرية

كونه مرضًا مشتركًا بين الصحة العامة والحيوانية.

...(وال بنغازى)...