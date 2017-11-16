إيطاليا: نسعى لتحسين الظروف الإنسانية بمراكز ايواء المهاجرين الليبية .





روما 16 نوفمبر 2017 ( وال )- قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن

بلادها طرحت في جميع المحافل ، مشكلة الظروف الإنسانية بمراكز إيواء

المهاجرين في ليبيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن إيطاليا فعلت ذلك بالاتفاق مع الاتحاد

الأوروبي، ومن خلال حث وكالات الأمم المتحدة على العمل والسعي في هذا

الاتجاه في ليبيا ، مبينة أنه نحن نطلب منذ أشهر من جميع الجهات المعنية

بالأمر مضاعفة الالتزام والجهود في ليبيا لضمان ظروف مقبولة وكريمة

للأشخاص في مراكز الاستقبال.

وأكد البيان إن إيطاليا تدعم مبادرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

والمنظمة الدولية للهجرة اللتان تعملان في ليبيا، علما بأن ليبيا لم

تصادق على اتفاقية جنيف أبدا .

وشددت ايطاليا على ضرورة الانتقال من الشكوى ومن الوعي بالوضع، الى

تحرك سريع وفاعل، يرتبط وثيقا بحقوق وكرامة الأشخاص، ومن خلال ربط هذه

الجهود بالمعركة للقضاء على الاتجار غير المشروع بالبشر، التي يجب أن

تكون أوروبا في خطوطها الأمامية دائما .