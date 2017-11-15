منتخبنا الوطني لفئة الناشئين للسباحة يشارك في البطولة العربية بمصر.





طرابلس 15 نوفمبر 2017 (وال)- وصلت بعثة منتخبنا الوطني لفئة

الناشئين للسباحة إلى إلقاهرة للمشاركة في البطولة العربية الثالثة عشرة،

التي ستنطلق منافساتها غدا الخميس وتتواصل حتى الـ19 من الشهر الجاري.

ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة ثمانية سباحين هم محمد ساسي،

محمد قدور، امحمد قدور، سراج الشريف، أوسيد آدم، سراج أبوقرين، مفتاح

معيتيق، المنتصر بالله حمزة، تحت إشراف المدرب الوطني " طه البريكي ".

ويشارك منتخبنا الوطني ضمن سباقات سباحة مسافات (50 و100 و200 و400)

متر حرة، و(50 و100و200) متر صدر، و(50 و100 ) متر فراشة، و(50 و100) متر

ظهر.

وعقدت اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للسباحة مساء اليوم بالقاهرة

الاجتماع الفني لوضع الترتيبات النهائية، وإيضاح عدد من اللوائح

والقوانين التي تخص البطولة.

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