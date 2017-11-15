تعديل برنامج المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا
للاستحقاقات القادمة.
الأربعاء ، 15- 11- 2017 - 21:52:00
طرابلس 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - أجرى الجهاز الفني للمنتخب الوطني
تعديلا في البرنامج الخاص للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، وذلك بما
يتلائم واستحقاقه القادمة ضمن نهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين
المحليين (شان) في نسختها الخامسة مطلع العام القادم بالمغرب 2018 .
وتضمن البرنامج الجديد الدخول في معسكر تدريبي يتواصل حتى إنطلاق
نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (شان) المقرر تنظيمها خلال
الفترة من 12 يناير وحتر 4 فبراير من العام .
يذكر أن البرنامج الخاص للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم المحال
للجنة المنتخبات للإعتماد يشمل المشاركة في بطولة التحدي الودية التي
ستختتم منافساتها في 20 ديسمبر القادم بالعاصمة الكينية نيروبي،
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