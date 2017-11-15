تعديل برنامج المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا للاستحقاقات القادمة.





طرابلس 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - أجرى الجهاز الفني للمنتخب الوطني

تعديلا في البرنامج الخاص للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، وذلك بما

يتلائم واستحقاقه القادمة ضمن نهائيات بطولة أمم أفريقيا للاعبين

المحليين (شان) في نسختها الخامسة مطلع العام القادم بالمغرب 2018 .

وتضمن البرنامج الجديد الدخول في معسكر تدريبي يتواصل حتى إنطلاق

نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (شان) المقرر تنظيمها خلال

الفترة من 12 يناير وحتر 4 فبراير من العام .

يذكر أن البرنامج الخاص للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم المحال

للجنة المنتخبات للإعتماد يشمل المشاركة في بطولة التحدي الودية التي

ستختتم منافساتها في 20 ديسمبر القادم بالعاصمة الكينية نيروبي،

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