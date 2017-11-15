الاتحاد الليبي لكرة القدم يجتمع مع ممثلي أندية الدور الرباعي بطرابلس.





طرابلس 15 نوفمبر 2017(وال) - عقد الاتحاد الليبي لكرة القدم،

اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الأندية المتأهلة لمباراتي نصف نهائي الدور

الرباعي، لتحديد الفريقين المشاركين في مسابقتي الأندية الأبطال وكأس

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018 .

وشارك في الاجتماع عضو المكتب التنفيذي والأمين العام ونائب الرئيس

وعضو لجنة تنظيم المسابقات للاتحاد الليبي لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة

نادي الأهلي بنغازي، ومديره التنفيذي، ومندوبين عن ناديي الأهلي طرابلس

والاتحاد.

واتفق المجتمعون على إقامة مباراة فاصلة للمباراة النهائية للدور

الرباعي، لتحديد الفريقين المشاركين في مسابقتي الأندية الأبطال وكأس

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018 ، بدلا من إجراء قرعة، وذلك بناء على

تمسك ناديي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، فيما أبدى نادي التحدي موافقته

على إجراء القرعة برسالة موجهة رسمية .

كما تم الاتفاق على تأجيل موعد المباراة النهائية للدور الرباعي

إلى يوم السبت 25 نوفمبر الجاري، بدلا من موعدها السابق 21 من نفس الشهر،

وذلك عقب تأجيل إنطلاق بطولة التحدي الودية لكرة القدم بكينيا إلى الثالث

من الشهر المقبل، والتي ستقام بمشاركة منتخبنا الوطني .

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني، إن ناديي

الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس طالبا بتحكيم أجنبي للمباراة النهائية، حيث

تمسك الأهلي بنغازي بضرورة استجلاب طاقم تحكيم أوروبي، وإذا تعذر فحكم

أفريقي ورفضه لأي حكم عربي للمبارة، فيما أبدى نادي الاتحاد موافقته على

اللعب بأي طاقم تحكيم يختاره اتحاد كرة القدم.

وأكد الاتحاد الليبي لكرة القدم أنه رفض مقترح بعض الأندية بشأن

إقامة المباراة النهائية خارج ليبيا.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد تحديد الفريقين المتأهلين

للمشاركة في مسابقتي الأندية الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

2018، وترك الخيارات لهم في تحديد الإجراءات.

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