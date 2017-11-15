إقامة مباراتي نصف نهائي الدور الرباعي لكرة القدم غدا الخميس.





طرابلس 15 نوفمبر 2017 (وال) - تقام غدا الخميس مباراتي نصف

نهائي الدور الرباعي لكرة القدم، لتحديد الفريقين المتأهلين لثمتيل ليبيا

أفريقيا في بطولتي الأندية أبطال الدوري والكأس للموسم الرياضي 2018 .

وسيلتقي فريق التحدي مع فريق الأهلي طرابلس على ملعب امساعد،

الساعة 14:00 مساء، بإدارة طاقم تحكيم يتكون من محمد رجب وعطية محمد

وباسم سيف النصر وعصام الجهاني حكم رابع، وعبد العزيز الشريف مراقب .

ويلتقي فريق الاتحاد فريق الأهلي بنغازي بملعب زوارة ، الساعة 14:30

مساء، بإدارة طاقم تحكيم يتكون من محمد الزروق، ووحيد الجحاوي ، ومجدي

كمال، وفوزي المنير حكم رابع، وخيري الماقوري مراقب .



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