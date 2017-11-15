إقامة مباراتي نصف نهائي الدور الرباعي لكرة القدم غدا
الخميس.
الأربعاء ، 15- 11- 2017 - 21:48:00
طرابلس 15 نوفمبر 2017 (وال) - تقام غدا الخميس مباراتي نصف
نهائي الدور الرباعي لكرة القدم، لتحديد الفريقين المتأهلين لثمتيل ليبيا
أفريقيا في بطولتي الأندية أبطال الدوري والكأس للموسم الرياضي 2018 .
وسيلتقي فريق التحدي مع فريق الأهلي طرابلس على ملعب امساعد،
الساعة 14:00 مساء، بإدارة طاقم تحكيم يتكون من محمد رجب وعطية محمد
وباسم سيف النصر وعصام الجهاني حكم رابع، وعبد العزيز الشريف مراقب .
ويلتقي فريق الاتحاد فريق الأهلي بنغازي بملعب زوارة ، الساعة 14:30
مساء، بإدارة طاقم تحكيم يتكون من محمد الزروق، ووحيد الجحاوي ، ومجدي
كمال، وفوزي المنير حكم رابع، وخيري الماقوري مراقب .
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