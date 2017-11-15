إجراء قرعة بطولة أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (شان) 2018 بالمغرب الجمعة القادم.





طرابلس 15 نوفمبر 2017 (وال) - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

(كاف) إجراء قرعة النسخة الخامسة من نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين

المحليين (شان) 2018، يوم الجمعة القادم بالعاصمة المغربية الرباط .

وتأهلت لهذه النهائيات 16 منتخبا هي، ليبيا، السودان، رواندا،

الكونغو، غينيا، أوغندا، الكاميرون، ساحل العاج، نيجيريا، أنجولا،

بوركينا فاسو، ناميبيا، غينيا الإستوائية، الكونغو، زامبيا، والمغرب (

البلد المستضيف) .

وستوزع المنتخبات المشاركة في النهائيات التي ستقام منافساتها في مدن

أغادير والدار البيضاء ومراكش وطنجة المغربية خلال الفترة من 12 يناير

وحتى 4 فبراير من العام القادم إلى أربع مجموعات .

يذكر أن منتخب الكونغو الديمقراطية قد تحصل على لقبي النسخة الأولى

(2009) بساحل العاج، والرابعة (2016) برواند، وتونس على لقب النسخة

الثانية (2011) بالسودان، وليبيا على لقب النسخة الثالثة(2014) بجنوب

أفريقيا.

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