إسطنبول تستضيف الاجتماع الأول لمجلس المياه لمنظمة التعاون الإسلامي.





الرباط 15 نوفمبر 2017 (وال) – تستضيف مدينة إسطنبول التركية يومي 15 –

16 نوفمبر الجاري، الاجتماع الأول لمجلس المياه لمنظمة التعاون الإسلامي.

وسيناقش الاجتماع، الذي ينظمه المعهد التركي للمياه وتشارك فيه المنظمة

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خطة عمل المجلس في إطار

رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه لعام 2025، واستراتيجية

الإيسيسكو لتدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي وآليات تنفيذها،

بحسب الموقع الالكتروني للإيسيكو.

ويستهدف المجلس تقييم احتياجات وقدرات الدول الأعضاء في مجال المياه

لتسهيل التعاون فيما بينها بشكل أفضل، وتنفيذ أنشطة مشتركة لبناء القدرات

واقتراح الحلول التكنولوجية المبتكرة، ووضع برامج تدريبية بين معاهد

البحث والتدريب في الدول الأعضاء لتحديد قضايا المياه العاجلة وأفضل

الحلول التكنولوجية لحلها، وصياغة الممارسات الفضلى لإدارة الموارد

المائية، وتعبئة الموارد لتنفيذ مشاريع في مجال الصرف الصحي والتكيف مع

الآثار السلبية لتغير المناخ على الموارد المائية والكوارث ذات الصلة

بالمياه مثل الجفاف والفيضانات والأمراض، وتطوير البنية التحتية للمياه،

وخاصة في أقل البلدان نمواً في منظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في الاجتماع الوزراء الأعضاء في المجلس، ومسؤولو نقاط الاتصال في

الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه، وممثلو الأجهزة

التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي: المصرف الإسلامي للتنمية، والكومستيك،

والإيسيسكو، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصاديـة والاجتماعية والتدريب

للدول الإسلامية، بصفتها مراقبة في المجلس، وممثلو برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والشبكة الإسلامية لتنمية

الموارد المائية وإدارتها.

وسيعقد اجتماع لكبار المسؤولين في اليوم الأول، ويعقبه في اليوم التالي

اجتماع المجلس على مستوى الوزراء.