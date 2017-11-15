علماء الوراثة ينتجون بطاطا "ذهبية".



أوهايو 15 نوفمبر 2017 (وال ) -تمكن علماء الوراثة في جامعة أوهايو من

إنتاج بطاطا ذهبية اللون تتميز بفوائد كبيرة تفوق ثمار البطاطا العادية.

ويقول العالم مارك فايلا: إن سكان العديد من البلدان يعانون من الجوع،

لأن اتجاه الشركات يتلخص في جَنْي أعلى محصول من المنتجات الزراعية

المقاومة للآفات، وليس الحصول على قيمة غذائية عالية. البطاطا الذهبية

التي حصلنا عليها غنية جدا بالفيتامينات والعناصر المفيدة مقارنة بالتي

يتناولها الناس حاليا.

وقد كان هدف العلماء إنتاج بطاطا أكثر فائدة لصحة الناس الذين يتناولون

أغذية فقيرة بفيتام آ و بي وقد نجحوا في ذلك، وأنتجوا بطاطا بلون ذهبي من

الداخل والخارج، غنية جدا بالفيتامينين المذكورين، حيث بينت الاختبارات

بأن جسم الإنسان سيمتصها بسهولة.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه البطاطا ستمنح الطفل نصف حاجته اليومية من

فيتامين أ وثلث حاجته من فيتامين بي . ويأمل العلماء في أن تساعد هذه

الثمار سكان العديد من البلدان النامية والفقيرة على التخلص من نقص

الفيتامينات.