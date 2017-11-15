الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا يهدم مبنى قيد الانشاء في "العيسوية" في القدس.





القدس 15 نوفمبر 2017 ( وال ) -شنت أجهزة أمن الاحتلال، فجر اليوم

الأربعاء، حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين بحي جبل الزيتون/الطور المُطل

على القدس القديمة؛ اعتقلت خلالها 16 فتى وشابا وحولتهم الى مراكز تحقيق

في المدينة المقدسة.

من جهة اخرى دمرت جرافات تابعة لبلدية القدس العبرية ترافقها وتحرسها قوة

من جنود الاحتلال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مبنى قيد

الإنشاء مكونا من طابقين وعدة شقق سكنية، في بلدة العيسوية وسط القدس

المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة محمد أبو ريالة إن أصحاب المبنى تلقوا

إخطارات سابقة بوقف البناء.

يُشار أن بلدة العيسوية تقع وسط القدس، واستولى الاحتلال على معظم

أراضيها طوال السنوات الممتدة من عام 1967م، وشيّد عليها آلاف الوحدات

الاستيطانية، وحاصر البناء الفلسطيني لسكان البلدة لمتطلبات الزيادة

الطبيعية للسكان، وأصدر مئات الاخطارات بهدم منازل المواطنين، وأقدم على

هدم عدد كبير منها، وما زال خطر الهدم يتهدد المزيد منها في البلدة لنفس

الذريعة والحجة "البناء دون ترخيص" .