مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم طائرة ركاب في روسيا.





موسكو 15 نوفمبر 2017 ( وال ) -لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء تحطم

طائرة ركاب صغيرة لدى هبوطها في أقصى شرق روسيا.

وذكرت وكالة / إنترفاكس / الروسية أن الطائرة تحطمت قبيل هبوطها في مطار

محلي بقرية / نيلكان / التي تبعد أكثر من 1000 كم من العاصمة الإقليمية

خاباروفسك وأنه كان على متنها تسعة أشخاص بينهم طاقم مكون من فردين وطفل

/ 4 أعوام / وتردد أن الطفل نجا من الحادث.

والطائرة من طراز "لت إل - 410" ثنائية المحرك وحمولتها القصوى 19 راكبًا

وتملكها شركة خاباروفسك إيرلاينز.ولم يشر التقرير إلى سبب تحطم الطائرة.