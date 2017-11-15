مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم طائرة ركاب في روسيا.
الأربعاء ، 15- 11- 2017 - 17:20:00
موسكو 15 نوفمبر 2017 ( وال ) -لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء تحطم
طائرة ركاب صغيرة لدى هبوطها في أقصى شرق روسيا.
وذكرت وكالة / إنترفاكس / الروسية أن الطائرة تحطمت قبيل هبوطها في مطار
محلي بقرية / نيلكان / التي تبعد أكثر من 1000 كم من العاصمة الإقليمية
خاباروفسك وأنه كان على متنها تسعة أشخاص بينهم طاقم مكون من فردين وطفل
/ 4 أعوام / وتردد أن الطفل نجا من الحادث.
والطائرة من طراز "لت إل - 410" ثنائية المحرك وحمولتها القصوى 19 راكبًا
وتملكها شركة خاباروفسك إيرلاينز.ولم يشر التقرير إلى سبب تحطم الطائرة.