سيالة يجتمع في تونس مع وزير الخارجية التونسي الجهيناوي .

تونس 15 نوفمبر 2017 (وال)- اجتمع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في تونس مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي .

ووفق المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق فقد استعرض الوزيران خلال الاجتماع جدول اعمال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي يعقد اليوم الاربعاء في القاهرة بهدف ايجاد تسوية شاملة للازمة الليبية .

وجدد الوزيران دعم جهود مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا ، والتاكيد على مساندة عمله الرامي الى انهاء الانقسام السياسي بما يحقق الامن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة.

واوضح الجهيناوي ان اجتماع القاهرة يهدف الى توفير الظروف الملائمة للتحدث بصوت واحد تجاه الملف الليبي .

ودعا سيالة وزراء دول الجوار الى اهمية تكاثف الجهود بين الدول الثلاثة بما يساعد الشعب الليبي على تجاوز ازمته السياسية ويحقق الوفاق بين ابنائه وكذلك على شعوب المنطقة بصفة عامة

(وال)

