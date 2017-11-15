المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن عن تنفيذ حملة تطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية.الأربعاء ، 15-11-2017 - 13:07:00



طرابلس 15 نوفمبر 2017 (وال) - أعلن المركز الوطني لمكافحة
الأمراض عن الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض الأنفلونزا الموسمية في
مختلف انحاء ليبيا وذلك خلال الفترة من 18 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري.
وأوضح المركز ان حملة التطعيم ستستهدف فئات النساء الحوامل (في جميع
مراحل الحمل) ، وكبار السن من خمسين سنة فما فوق ، وكذلك مقدمي الخدمات
الصحية من أطباء وممرضين والعاملين بالمرافق الصحية ، بالاضافة الى
المصابين بالأمراض المزمنة المتمثلة في مرضى السكري ، وأمراض القلب
،والجهاز التنفسي ، والجهاز الدوري والكلى ، والجهاز العصبي ، ونقص
المناعة.
..(وال)..

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