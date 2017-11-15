الصين توفد "مبعوثا خاصا" الى كوريا الشمالية.





بكين 15 نوفمبر 2017 (وال) - تعتزم الصين إرسال موفد خاص الجمعة

إلى كوريا الشمالية، بعد الجولة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد

ترامب في آسيا سعيا لحشد التأييد في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية،

حسبماأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاربعاء.

وقالت الوكالة إن الرئيس الصيني" شي جينبينغ " عهد الى

المسؤول عن "مكتب الارتباط الدولي" في الحزب الشيوعي الحاكم سونغ تاو

مهمة إبلاغ بيونغ يانغ بالتطورات التي شهدها المؤتمر العام للحزب الذي

عقد في منتصف اكتوبرالماضي وانتخب فيه شي لولاية جديدة مدتها خمس سنوات

على رأس الحزب، تمهيدا لولاية رئاسية جديدة.

ولم تعط الوكالة أي تفاصيل اضافية عن مهمة الموفد الجديد.

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