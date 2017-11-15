نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس 15 نوفمبر 2017 (وال) -- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



تحذير : ريح باش إلى غربي قوي على الساحل الممتد من طرابلس إلى

مصراته سرعته ما بين ( 25 - 30 ) عقدة ، مع ارتفاعا للموج يصل يوم الغد (

00، 3 ) متر .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة على

الساحل الممتد من زوارة إلى مصراته .

- الريح باش إلى غربي سرعته مابين (15-25) عقدة يصل يوم الغد الى (30)

عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 - 2.50) متر يصل يوم الغد إلى ( 00،

3 ) متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ويكون مضطرب يوم الغد على الساحل

الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .



* الساحل من الخليج إلى طبرق :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا .- الريح شرش إلى براني على الخليج ويكون شلوق إلى غربي على بنغازي والجبل

الاخضر ، وشلوق إلى متغير الاتجاه على اقصى الساحل الشرقي ، سرعته مابين

(05-20) عقدة .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 - 1.50) متر

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة.

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