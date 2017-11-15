نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.
الأربعاء ، 15- 11- 2017 - 12:31:00
طرابلس 15 نوفمبر 2017 (وال) -- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
تحذير : ريح باش إلى غربي قوي على الساحل الممتد من طرابلس إلى
مصراته سرعته ما بين ( 25 - 30 ) عقدة ، مع ارتفاعا للموج يصل يوم الغد (
00، 3 ) متر .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة على
الساحل الممتد من زوارة إلى مصراته .
- الريح باش إلى غربي سرعته مابين (15-25) عقدة يصل يوم الغد الى (30)
عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 - 2.50) متر يصل يوم الغد إلى ( 00،
3 ) متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ويكون مضطرب يوم الغد على الساحل
الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .
* الساحل من الخليج إلى طبرق :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا .- الريح شرش إلى براني على الخليج ويكون شلوق إلى غربي على بنغازي والجبل
الاخضر ، وشلوق إلى متغير الاتجاه على اقصى الساحل الشرقي ، سرعته مابين
(05-20) عقدة .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 - 1.50) متر
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة.
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