الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .







طرابلس 15 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

يبقى الطقس متقلب مصحوب برياح نشطة ،وانخفاض في درجات الحرارة مع

سقوط أمطار على مناطق شمال غرب ليبيا ، بينما يبقى الطقس مستقر على باقي

المناطق .



رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

تكاثر للسحب من حين لاخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة يوم

الغد على بعض مناطق الساحل قد تمتد على بعض مناطق الجبل الغربي تصحبها

خلايا من السحب الرعدية ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى

نشطة السرعـــــة خاصة على المناطق الساحلية قد تصل إلى ( 50) كلم في

الساعة ، ودرجــات الحـــرارة القصوى تتـراوح مــابين (15-21) درجة مئوية

ولاتتجاوز (14) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.



بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر صباح يوم الجمعة على بعض المناطق الساحلية

والجبل الأخضر مع احتمال سقوط امطار متفرقة ، والرياح جنوبية شرقية

معتدلة السرعة تتحول تدريجيا من بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية فغربية،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-27) درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا

خلال اليومين القادمين .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السمـاء صافية إلى قليلة السحب على غدامس والحمادة ، والريـاح غربية إلى

شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح

مابين( 20-25 ) درجة مئوية ، ولاتتجاوز (17)درجة مئوية على غدامس

والحمادة ، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد .



الكفرة - تازربو - السرير.

السمـاء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، والريـاح جنوبية شرقية إلى

متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول من يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة

السرعة ، ودرجـات الحــرارة القصوى تتـراوح مـابين (27-30) درجة مئوية،

وتسجل انخفاضا من يوم الغد .

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