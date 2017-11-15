وزارة التعليم تتابع سير العملية التعليمية بمدارس ابوسليم .





طرابلس 15 نوفمبر 2017 ( وال ) - تابع وكيل الوزارة لشؤون الديوان

والتعليم العام ( عادل جمعة ) سير العملية التعليمية بمدارس ابوسليم

وذلك في اجتماع عقده مع عميد بلدية ابو سليم ( عبدالرحمن الحامدي )

ومراقب التعليم ( محمد العنابي ).

وتناول الاجتماع إشكالية اكتظاظ الطلبة بالفصول الدراسية ببعض

المدارس التي شهدت نزوح عدد من العائلات من مختلف المناطق مما ترتب على

ذلك تزايد أعداد الطلبة بالفصل الواحد إلى ما يفوق 45 طالبا وطالبة.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره عددا من مسؤولي الوزارة واعضاء

البلدية صيانة ( 16 ) مدرسة في نطاق البلدية وإعطاء اولوية الصيانة

للمدارس التي تحتاج لصيانة خفيفة تشمل ( الكهرباء والزجاج ودورات المياه

).

كما تناول الاجتماع بنذ المستلزمات المدرسية المثمثلة في ( السبورة -

المقاعد المدرسية - وخطاط السبورة ) .

يذكر بأن قطاع التعليم ببلدية ابو سليم يضم قرابة (50) مدرسة ونحو ( 40 )

ألف طالبا وطالبة _ حسب إحصائية إدارة التعليم الأساسي بالوزارة .

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